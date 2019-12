Atalanta-Milan: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Atalanta-Milan: highlights, risultato, sintesi e gol

Atalanta–Milan: il risultato della gara. Parte fortissima l’Atalanta che mette in difficoltà i rossoneri soprattutto sul binario di destra dove Gomez semina il panico tra Conti e Musacchio. Proprio dal suo piede arriva la rete del vantaggio (video). L’argentino raccoglie palla sulla sinistra, salta un avversario e scarica di destro verso la porta do Donnarumma che non riesce a deviare. La Dea va in vantaggio ma continua ad attaccare, poco dopo è Pasalic a sfiorare la rete ma la sua conclusione dalla distanza pizzica la traversa. Il Milan prova a tornare in partita e a guadagnare campo, la migliore occasione è per Ricardo Rodriguez che prova il tiro da lontano ma non centra la porta. QUI LA SINTESI COMPLETA!