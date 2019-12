Atalanta-Milan, Gomez come Messi: che gol! (HIGHLIGHTS VIDEO)

Splendida rete del Papu Gomez che apre le marcature di Atalanta–Milan: l’argentino s’invola sulla fascia, dribbla un avversario ed insacca sotto la traversa

Gol di Gomez, Atalanta-Milan 1-0 (VIDEO)

Siamo al minuto 9 dell’anticipo della domenica di Serie A: c’è tanta attesa per una sfida fatta di ambizioni Champions. Si mette subito male però per i rossoneri, che stanno provando a dare continuità ai propri risultati. Nei primi minuti i padroni di casa vanno a doppia velocità, e se si aggiunge lo stato di forma del Papu è lecito aspettarsi subito tanto spettacolo. L’argentino porta palla sulla sinistra, poi effettua un cambio di passo, un tunnel a Conti, ed infine lascia partire un destro potente che non lascia scampo a Donnarumma. Quinto gol in campionato per l’argentino.