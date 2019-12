Vincenzo Montella, ex tecnico della Fiorentina, ha scritto un post su Instagram con il quale ha salutato la piazza, spiegando la situazione che ha portato all’addio

Notizie Fiorentina, il saluto di Montella

Il parafulmini Vincenzo nella tempesta viola. Gli ultimi risultati del club gigliato non potevano essere soddisfacenti e così è arrivato l’allontamento del tecnico napoletano, annunciato oggi con un comunicato. Dopo qualche ora però, il tecnico ha deciso di raccontare anche la sua verità: “Volevo calciatori pronti, ma l’indicazione della società era puntare sui nostri giovani. Sarà anche per questo che nessuno mi ha chiesto nulla, nessuno mi ha parlato di obiettivi stagionali. Che fosse un anno di transizione era chiaro, ma mentirei se dicessi che non mi dispiace lasciare in corsa. A gennaio avremmo fatto meglio, e lo dimostrano i risultati della squadra con la rosa al completo. Adesso è giusto che sia io a pagare, a fare da parafulmini. E va bene così. Ho le spalle larghe. Per il resto sono certo che mi rialzerò ancora una volta. Come ho sempre fatto da calciatore, da allenatore, da uomo. Intanto GRAZIE Fiorentina. Sarò per sempre dalla tua parte. Vincenzo Montella“.

Lo score del mister sulla panchina viola

In 26 partite, a Firenze il tecnico ha avuto la poco esaltante media di 0,83 punti a partita: un dato da retrocessione, con 5 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte da quando lo scorso 10 aprile ha cominciato il suo percorso in Toscana.