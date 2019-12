L’Udinese batte il Cagliari grazie allo splendido gol di Rodrigo De Paul nel primo tempo: una vera prodezza quella dell’argentino, pareggiata poi da Joao Pedro. Decide Fofana nel finale

Udinese-Cagliari, il risultato è di 2-1

Prosegue il cammino di crescita dell’Udinese di Gotti: come anticipato nel prepartita da Marino, è possibile che il mister resti alla guida dei friulani dopo questa partita la situazione non può che migliorare. Cominciano tuttavia meglio gli ospiti: ad esclusione di una percussione di Lasagna terminata con un tiro innocuo, è il Cagliari a confezionare le migliori palle gol. Nainggolan è in particolare scatenato, che al 20′ sfiora il palo con un tiro d’esterno e 5 minuti dopo lo colpisce in pieno con una rasoiata all’interno dell’area di rigore. La gara però la sbloccano i padroni di casa, grazie ad una magia di De Paul, che al 38′ indovina il gol della giornata piazzando il pallone all’incrocio dei pali con una traiettoria beffarda.

Nel secondo tempo i rossoblu vanno molto vicino al pareggio al 65′, con una splendida percussione di Faragò che dribbla Okaka e serve in mezzo: il pallone transita vicino alla linea di porta ma Joao Pedro non riesce a piazzare la zampata decisiva. Il brasiliano trova poi il gol all’84’, ma non c’è neanche tempo di esultare che arriva il vantaggio ancora dei bianconeri, che trovano la via della vittoria grazie a Fofana. Successo importantissimo per mister Gotti, che si guadagna così la conferma in panchina.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DEL MATCH

Il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (68′ Jajalo), Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (46′ Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Gol: 39′ De Paul

Ammoniti: Pisacane (C), Rog (C), Mandragora (U)