Udinese-Cagliari, Maran a Sky: “Solo applausi ai ragazzi”

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto in diretta al triplice fischio della gara persa contro l’Udinese alla Dacia Arena.

Maran dopo Udinese-Cagliari

Seconda sconfitta di fila per il Cagliari contro l’Udinese, ma Maran non fa drammi in diretta: “Peccato, non meritavamo di perdere, quando abbiamo raggiunto il pareggio abbiamo preso questo gol, gli episodi sono girati a sfavore, abbiamo giocato su un campo difficile. Ci tenevamo a chiudere con un risultato positivo, volevamo riscattare la sconfitta della settimana scorsa. Come migliorare ancora? I ragazzi tirano fuori grande impegno quotidianamente, chiudiamo prima della sosta quinti o sesti, devon ringraziarli per come si sono migliorati, voglio dirlo dopo la seconda sconfitta consecutiva, oggi non siamo stati precisi ma nella mentalità la nostra squadra è cresciuta. Io devo lavorare sul campo, ovvio che non siamo stati abili a far passare minuti, o essere più concreti, sono questi gli spunti per migliorare. Di volta in volta proviamo ad analizzare miglioramenti tangibili, questo periodo potevamo farlo funzionare meglio“.