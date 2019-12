Gotti dopo Udinese-Cagliari: “De Paul? Non so nulla del mercato”

Gotti dopo Udinese-Cagliari

Ad Udinese grande prestazioni per l’Udinese, che vince e convince contro il Cagliar. Decisivo Fofana, che risponde al pareggio di Joao Pedro, grandissimo gol anche per De Paul. Gotti, tecnico ad interim della squadra friulana, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“De Paul? Non so nulla del mercato, sicuro il gol è stato bello. Per 70 minuti ho visto una bella Udinese, ha affrontato il Cagliari come andava affrontato. Riusciamo ad esprimere un buon calcio, la paura di vincere fa un po da padrona a volte.

Come mai a volte la squadra subisce troppo? Credo che bisogni fare un passo alla volta, questa squadra ha bisogno di un po di autostima. C’è bisogno di feedback sul campo, cosa che non sta accadendo da diversi anni.

Sul rendimento in trasferta? Bisogna maturare insieme, diamoci idee condivise, piano piano le cose arriveranno”.