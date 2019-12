Occhi puntati sulla sintesi video dell’anticipo tra Udinese e Cagliari: lo splendido gol di De Paul merita decine di replay

La sintesi video di Udinese-Cagliari

Il risultato lo sbloccano i padroni di casa, grazie ad una magia di De Paul, che al 38′ indovina il gol della giornata piazzando il pallone all’incrocio dei pali con una traiettoria beffarda. Prima e dopo però, c’è tanto Cagliari, con un palo di Nainggolan al 25′ ed un’occasione quasi beffarda per Joao Pedro, che da pochi passi non riesce ad insaccare in porta. Il brasiliano trova poi il gol all’84’, ma non c’è neanche tempo di esultare che arriva il vantaggio ancora dei bianconeri, che trovano la via della vittoria grazie a Fofana. Successo importantissimo per mister Gotti, che si guadagna così la conferma in panchina.

