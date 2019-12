Gol De Paul, Udinese-Cagliari 1-0 (HIGHLIGHTS VIDEO)

Rete della mezzala argentina che con uno splendido gesto tecnico sblocca il primo anticipo di Serie A della 17ª giornata tra friulani e sardi.

Udinese-Cagliari 1-0, segna il centrocampista argentino (VIDEO)

Non segna tanto quest’anno (appena 2 centri, compreso questo), ma quando lo fa ci mette del suo e ne viene fuori un capolavoro. Grandissimo gol di Rodrigo De Paul che sblocca Udinese–Cagliari al 38′: Fofana si propone in profondità ed arriva sul fondo per poi toccare per l’argentino. La sua conclusione è una pennellata che si insacca, a giro, nell’incrocio dei pali alla destra del portiere. Dopo il gol la mezzala è intervenuta ai microfoni di Sky Sport: “L‘atteggiamento è quello giusto, dobbiamo continuare. Le critiche? Ho mostrato il nome per dire che sono qua. Il mister lo sta spiegando bene, sto facendo un altro ruolo, devo far correre la palla, il mio lavoro non è far gol“.