Torino-Spal, parla Semplici: “Con questa personalità ce la giochiamo”

Torino-Spal, parla Semplici

Torino-Spal Semplici | Al termine del match del “Grande Torino”, vinto dai ferraresi per 1-2, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Spal, le parole del tecnico toscano

Prestazione “Devo dare merito ai ragazzi. Avevo detto che oggi avremmo fatto risultato. Ho visto bene la squadra con il desiderio di uscire fuori dalla situazione. E oggi abbiamo fatto bene, hanno dato davvero tutto, grande merito. La vittoria la volevamo non arrivava da tempo e la vittoria di oggi ci deve dare fiducia e consapevolezza. Ma se giochiamo con questa personalità e con queste idee sicuramente possiamo giocarci il nostro obiettivo fino alla fine.”

Qualità “Quando alleni una squadra come la mia è normale che se non vengono i risultati si viene messi in discussione. Abbiamo creduto in questo gruppo. Abbiamo avuto assenza e complicazioni, oltre a nostre mancanze. Ma non bisogna pensare negativo, abbiamo le qualità per un campionato più consono. Con questa vittoria passiamo un Natala un pochino più dolce e il 28 rientriamo con la giusta testa”

Vittoria “L’avevamo preparata bene ma siamo andati subito sotto ma abbiamo messo in campo situazioni importanti. Giocate semplici e corrette. Loro avevano gamba e forza, l’abbiamo tenuta in bilico e poi siamo arrivati alla vittoria”

Crederci fino alla fine “Oggi ai ragazzi ho detto siamo ultimi, peggio di quello non possiamo fare, non abbiamo nulla da perdere. Possiamo e dobbiamo reagire a tutto quello che accade e oggi è andata bene cosi”