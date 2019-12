Torino-Spal, Mazzarri a DAZN: “Ho sbagliato a inserire un’altra punta”

Torino-Spal, Mazzarri a DAZN

Torino-Spal Mazzarri | Al termine del match del “Grande Torino”, vinto dai ferraresi per 1-2, il tecnico dei granata, Walter Mazzarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Torino, le parole del tecnico toscano

Errore tecnico “Partita difficile su un campo pesante, abbiamo patito alcune giocate nostre, sui duelli ci hanno messo in difficoltà. Poi si è fatto il gol se ne è sbagliati diversi, se la sono venuta a giocare. Poi è difficile vedere una squadra in dieci che attacca. Si poteva fare bene ma hanno segnato loro. E’ un momento che non ci gira nulla bene. Ho sbagliato io a mettere un secondo attaccante. Ho voluto provare a vincere. I ragazzi hanno dato il massimo ma è un momento cosi e abbiamo fatto questo scivolone in casa. Mi dispiace”

Gol in dieci “Siamo andati in vantaggio, avevo detto che se succedeva dovevano andare più forte. Il gol che abbiamo preso in dieci, c’era Ansaldi fermo a centrocampo. Ma lasciamo perdere è meglio parlare poco”

Equilibrio “Non abbiamo equilibrio di squadra e io stesso lo ho ammesso. Oggi sono stato io a non dare equilibrio. Dovevo rimanere come stavo, ho cercato di forzarla e mancata la zampata per metterla dentro. Loro lo hanno fatto noi no. Quando è scritto è scritto nel calcio. I momenti negativi li conosco vanno solo fatti passare. I ragazzi soprattutto in dieci sono stati encomiabili. Il momento è questo è inutile dare spiegazioni a cose che non si possono spiegare”