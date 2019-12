Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Pioli in conferenza prima di Atalanta-Milan

C’è un paragone che, per quanto indicativo di come i bergamaschi stiano lavorando bene da anni, non può accontentare Pioli ed il Milan, che alla vigilia della gara contro gli orobici è intervenuto in conferenza stampa: “Modello Atalanta? No, noi siamo il Milan, dobbiamo puntare a vincere in Italia, affrontiamo il momento che viviamo adesso, ma con la consapevolezza della nostra storia. Vacanze? Non esistono vacanze in questo momento, capisco sì e no la domanda. Perché in questo momento altri pensieri non ci sono e non ci devono essere. Abbiamo una classifica deficitaria, abbiamo bisogno di punti, giochiamo contro il miglior attacco del campionato, questo ci fa stare concentrati e molto attenti. Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, l’Atalanta è stata costruita in più stagioni, noi per il momento abbiamo trovato il nostro modo di stare in campo, proviamo a contrapporci agli avversari controllando la partita, abbiamo qualità, serve intensità per reggere l’urto di un avversario così importante dal punto di vista tecnico e fisico”. Sul mercato arriva una vera minacci ai giocatori: “Nessuno si permetta di pensarci, il primo che lo fa non sarà convocato, quando vedrete una panchina corta, con calciatori non convocati, sarà per questo”.



Pioli sulla formazione

Non si sbottona sulla probabile formazione, ma regala qualche indicazione il tecnico rossonero: “Gasperini sviluppa una fase difensiva unica in Italia e forse anche in Europa, noi dovremo essere attenti, determinati e compatti, ma abbiamo le possibilità per metterli in difficoltà. Ogni partita fa storia a sé. Piatek sta bene, ha avuto problemi all’inizio, non era brillantissimo, adesso sta bene. Lui e Leao hanno caratteristiche diverse, in base alla gara deciderò chi schierare“.