Juventus, Sarri in conferenza: “Schemi cavolate? Spero non se ne accorgano i presidenti”

Notizie Juventus: Sarri in conferenza

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“Come arriva la Juventus a questo match? Non so se siamo più avanti o più indietro, so solo che in partita mi sto divertendo. Questo vuol che la squadra sta giocando il calcio che ho proposto. Abbiamo ancora tanti difetti, ma ci possiamo lavorare sopra e possiamo risolverli. Stiamo giocando con grande continuità, ne abbiamo perse solo 1 su 23. Veniamo da due partite in cui abbiamo fatto un primo tempo di grande livello tattico. Le difficoltà fanno parte del percorso e del modulo, che è molto dispendioso.

Gli schemi sono cavolate come afferma Allegri? Spero che non se ne accorgano i presidenti. Sono d’accordo sul fatto che gli allenatori non debbano stravolgere i giocatori, ma sono opinioni personali. E’ un modo di lavorare differente.

Questa gara è sentita? La sento in maniera normale, penso che c’è un trofeo in palio e una gara importante da conquistare. Le motivazioni ci sono.

Sulla difesa e i gol subiti? Abbiamo cambiato qualcosa, dobbiamo lavorarci sopra e migliorare. Abbiamo margini di miglioramento.

Sarri sugli assenti

“Sugli assenti? Fuori abbiamo solo Chiellini e Khedira, reduci da due interventi chirurgici. Douglas Costa, De Sciglio e Ramsey stanno bene, sono recuperati.”