Notizie Genoa, esonero Thiago Motta: questa sera sarà l’ultima gara

Notizie Genoa, esonero in arrivo per Thiago Motta. Ammenoché il tecnico italo-brasiliano questa sera non riesca nell’impresa di fermare l’Inter tra le mura amiche, il destino dell’ex centrocampista arrivato ad ottobre dalle giovanili del PSG per allenare la squadra, sembra ormai segnato. Quella di questa sera contro la sua ex Inter potrebbe essere l’ultima partita per Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Al suo posto è in arrivo Diego Lopez.

Ultime Genoa: Diego Lopez arriverà venerdì

Secondo quanto filtra dai media uruguaiani, il presidente del Grifone Enrico Preziosi avrebbe già trovato l’accordo con Diego Lopez per il suo ritorno in Italia.

Come riportato dal quotidiano on-line La Prensa, Lopez, da qualche ora ormai ex allenatore del Penarol, nei prossimi giorni tornerà in Italia per assumere la guida della squadra e lavorare durante la sosta per mettere in campo i suoi dettami di gioco. Il portale si spinge addirittura oltre affermando che l’ex tecnico del Cagliari verrà presentato ufficialmente venerdì 27.

L’ex difensore del Cagliari, aveva già allenato in Italia proprio la squadra isolana ma non solo. In Serie A l’allenatore può vantare anche altre due esperienze in panchina con il Palermo ed il Bologna oltre che, una seconda avventura, ancora a Cagliari nella stagione 2018. Lopez è stato preferito altri altri 3 allenatori.