Gigi Di Biagio potrebbe sedere sulla panchina della Fiorentina, stando a quanto riferito da Sky Sport sarà lotta a 2 con Beppe Iachini.

Ultime Fiorentina, il prossimo allenatore potrebbe essere Di Biagio

Ieri al sconfitta contro la Roma è costata la panchina a Vincenzo Montella: questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina, ed è subito scattato ovviamente il toto-allenatore. Secondo le ultime riferite da Sky Sport, il favorito è attualmente Beppe Iachini, lui che in viola ha trascorso una lunga parte della sua carriera da calciatore (accordo già raggiunto, in pratica il mister attende solo una chiamata). Non bisogna tuttavia sottovalutare la candidatura dell’ex ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio. Contatti già avvenuti e parti che si aggiorneranno nuovamente nella giornata di domani.

Casting allenatore, chi guiderà la Fiorentina?

Non ci sono però soltanto loro. Da Firenze spuntano infatti anche i nomi di Cesare Prandelli (sarebbe un ritorno) e Davide Ballardini. In ogni caso, appare chiaro come in ogni caso l’annuncio del sostituto di Montella non arriverà oggi. Ci saranno incontri con tutti i candidati, riferisce Sky, e solo al termine di questi sarà annunciato il nome del nuovo mister. Da tralasciare invece l’ipotesi Spalletti: il tecnico chiede a qualsiasi squadra gli si avvicini di corrisponderli lo stipendio che fino a fine anno gli darebbe l’Inter, con cui è ancora sotto contratto. Per la Fiorentina, sono attualmente cifre fuori budget.