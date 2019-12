News Fiorentina: Montella vicino all’esonero

Montella resta isolato dopo le prestazioni ed i risultati non previsti, questa sera sconfitta 4 a 1 contro la Roma; la società pensa e valuta subito le ipotesi più tangibili per il dopo esonero.

Notizia Fiorentina: Ecco i nomi per il post Montella

Come riporta Pedullà vari sono i nomi: Iachini, seguito dalla Spal; Ballardini, presente al Franchi, Di Biagio e Prandelli, molto stimato per i suoi trascorsi.

Notizie in casa Fiorentina: Prima si deve chiudere un ciclo

Prima di capire il futuro allenatore, la Fiorentina, deve comprendere se chiudere il ciclo con Montella, sempre più vicino all’esonero che perdendo, conferma il pensiero del presidente: licenziarlo.

Il club potrebbe anche prendere tempo per trovare la miglior soluzione e il traghettatore più conveniente; infatti, negli ultimi minuti si vocifera di un probabile avvicinamento a Spalletti per convincerlo e portarlo sulla panchina dei Viola. Bisognerà valutare l’aspetto economico se si vorrà portare un tecnico del suo calibro, come anche per gli altri, a Firenze.

Montella non si sente esonerato e sconfitto, al termine del match, ma è determinato e volenteroso a cambiare il piglio, i risultati con il lavoro duro in settimana ed effettuando un calciomercato, che gli possa portare dei nuovi innesti, per migliorare la transizione negativa.

Nelle prossime ore la società si riunirà e cercherà di capire e decretare la fine dell’era Montella oppure riporgli fiducia, andare avanti ed effettuare un buon mercato invernale, opzione più improbabile viste le dinamiche.