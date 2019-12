Mercato Lazio, Inzaghi: “Voglio trattenere i big. E vincere la Supercoppa”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa italiana contro la Juventus, parlando anche di calciomercato.

Ultime Lazio, parla Inzaghi

Lazio-Juventus sta per cominciare. Senza perdere d’occhio le probabili formazioni, arriva la conferenza del tecnico biancoceleste ad indicare la strada a breve e lungo raggio. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Normale che una finale sia qualcosa di speciale, i ragazzi devo essere sincero la stanno preparando bene, c’è compattezza ed unione di spirito, è quello che ho chiesto loro e che faremo anche domani. Come ho battuto la Juventus? Sono state 3 partite differenti, abbiamo fatto 3 ottime gare, la Supercoppa è quella che ricordo con più piacere. Partita diversa rispetto ad allora perché si giocava ad inizio stagione, penso che sul campo abbiamo dimostrato di essere altrettanto forti. Penso che tutte le finali siano importanti, ho la fortuna di avere un gruppo straordinario che mi ha seguito fin dal primo giorno, accanto a me c’è Lulic. Non so se è la partita più importante, lo erano altre partite prima. Buffon ha detto che la sconfitta in campionato contro di noi li ha caricati? Può essere, ma io ho visto una squadra che ha fatto una buona partita anche contro di noi”.

Calcio mercato Lazio, la volontà del mister

Penso che il terzo posto in questo momento sia ampiamente meritato, i ragazzi hanno creduto nel lavoro che si propone, i risultati non venivano, ma le prestazioni ci sono sempre state. Sicurezza di vincere non c’è, abbiamo la certezza che i nostri giocatori fanno cose importanti sapendo di affrontare una squadra che ha vinto 8 scudetti, finora ha perso una sola partita, ce la metteremo tutta. Mercato? Sappiamo di avere un’ottima squadra, con giocatori di qualità, il mio pensiero la società sa quale sia, mantenere i pezzi migliori e integrare con nuovi acquisti“.