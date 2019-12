Mercato Juve, Rabiot via a gennaio: il Marsiglia ci pensa

Mercato Juve: il Marsiglia mette nel mirino Rabiot

Mercato Juve Rabiot | La Juventus continua la propria stagione, e domani andrà a caccia del primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Italiana, nel match contro la Lazio. Tra i titolari difficilmente comparirà Rabiot, il cui impatto non è stato tra i migliori. Il centrocampista francese ha giocato poco, e nelle poche apparizioni non ha mai inciso come ci si aspettava.

L’ex PSG non sta attraversando un grande momento di forma, ed è per questo che a gennaio potrebbe addirittura terminare già la sua avventura in Italia. La concorrenza c’è sempre stata, e c’è tuttora, soprattutto dalla Francia. Come riporta RMC Sport, c’è stato un primo contatto tra Marsiglia e l’entourage del francese proprio per provare a trattare per gennaio. Sarri e la dirigenza però ci penseranno sopra tante volte, e ad oggi la sensazione è che difficilmente Rabiot possa essere ceduto in questa sessione invernale.

News Juve: Rabiot, c’è la svolta da Sarri?

Rabiot fin qui non ha accumulato tante presenze in bianconero, ma Sarri lo stima molto, e nelle prossime partite potrebbe schierarlo in campo molto più spesso. Il tecnico toscano punterà forte sul francese, e per ora appare quasi impossibile una partenza a gennaio. Chiaramente è ancora tutto da vedere, si dovrà aspettare.