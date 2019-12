Mondiale per club: Liverpool campione, battuto 1-0 il Flamengo – VIDEO

Liverpool-Flamengo Risultato: 1-0. Gli Highlights della partita

Liverpool-Flamengo Risultato Highlights | Il Liverpool è campione del mondo. La squadra di Klopp ha battuto i brasiliani del Flamengo 1-0 nella finale del Mondiale per club. A Doha il match si è deciso ai supplementari, dopo che i primi 90′ si sono chiusi sullo 0-0. Decisivo il gol di Firmino nel primo tempo supplementare, al 99′, su assist di Mane. Per i Reds detentori della Champions League primo trionfo nella competizione. Il Liverpool succede nell’albo d’oro della competizione al Real Madrid. Vittoria sofferta quindi nella finale del mondiale per club del Liverpool di Jurgen Klopp che riesce ad avere la meglio sui brasiliani del Flamengo solo dopo i tempi supplementari. I ‘reds’, vincitori dell’ultima edizione della Champions League, succedono nell’albo d’oro della competizione al Real Madrid vincitore delle ultime 3 edizioni. Come detto per il Liverpool si tratta del primo titolo conquistato nella coppa del mondo Fifa per club, nel 2005 i Reds aveva disputato la finale perdendo 1-0 col San Paolo.

Il Tabellino del match

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertosn; Keita (10’pts Milner), Henderson, Oxlade-Chamberlain (31’st Lallana); Salah(15’sts Shaqiri), Firmino (1’sts Firmino) , Manè. A disposizione: Elliot, Hoever, Jones, Lonergan, Adrian, Van den Berg, Wijnaldum, Williams. Allenatore: Klopp

Flamengo (4-2-3-1): Alves; Felipe Luis, Mari, Caio, Rafinha; Gerson (12′ Lincoln), Arao (15’sts Berrio); Henrique, De Arrascaeta(32’st Vitinho), Ribeiro (36′ Diego), Gabriel Barbosa. A disposizione: Batista, Rodinei, Rhodolfo, Cesar, Piris, Reiner, Rene, Thuler. Allenatore: Jesus

Reti: 8’pts Firmino

Ammoniti: Manè (L), Salah(L), Vitinho (F), Firmino(L), Robertson (L), Diego (F)