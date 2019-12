Inter-Genoa streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Inter Genoa Streaming | Un cammino esaltante quello dell’Inter, che vuole continuare a dar fastidio alla Juventus in zona scudetto. I nerazzurri di Antonio Conte ospitano in casa il Genoa, che al momento risiede nelle parti basse della classifica. Occhio però alla squadra di Thiago Motta, che potrebbe pungere anche al San Siro. Scatenati Lautaro e Lukaku, mentre i gialloblù dovranno sbloccarsi in zona offensiva. La sfida andrà in scena sabato 21 dicembre alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa – commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.