Al termine del primo tempo, il risultato di Inter-Genoa è di 2-0: merito del gol di Lukaku e di Gagliardini, rossoblu troppo impacciati nel palleggio.

Inter-Genoa, il risultato è di 2-0

Prima la frustata di Lukaku, poi il tiro da fuori area di Gagliardini che s’insacca a fil di palo: dopo una partita tutto sommato equilibrata, alla mezzora dell’anticipo di San Siro lo stadio esulta per 2 volte nel corso di pochi minuti. Al 31′ l’attaccante belga gira alla perfezione in porta un cross di Candreva, a sua volta bravo ad approfittare di un disimpegno zoppicante dei rossoblu. Passano pochi secondi ed il centrocampista ex Atalanta, lascia partire un tiro di controbalzo col mancino che non lascia scampo a Radu. Inter-Genoa in discesa per i padroni di casa.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Il tabellino della gara di San Siro

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Jagiello; Agudelo; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta

Gol: 31′ Lukaku, 33′ Gagliardini

Ammoniti: Cassata (G), Bastoni (I), Romero (G)