Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Esposito titolare

Annunciate le formazioni ufficiali del secondo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A tra Inter e Genoa: ecco le scelte di Conte e Thiago Motta.

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa

Conte lancia Esposito, farà lui coppia con Lukaku. Torna Gagliardini, sono assenti per squalifica Brozovic e Lautaro Martinez. Va in panchina Godin a sorpresa, panca anche per Sensi; gioca Bastoni. Thiago Motta può contare su Criscito, torna Agudelo e va in panchina Schone.

INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku.

GENOA – Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Agudelo; Sanabria, Pinamonti.