Gli highlights di Inter-Genoa

Inter-Genoa Highlights | Torna a vincere l’Inter di Antonio Conte, che a San Siro s’impone facilmente per 4-0 ai danni del Genoa. Decidono la doppietta di Lukaku e i sigilli di Gagliardini ed Esposito, il primo assoluto in Serie A per il baby classe 2002: i nerazzurri riagganciano la Juventus in vetta, mentre i liguri, all’ottava partita senza successi, restano in fondo alla classifica in piena zona retrocessione.

GUARDA QUI LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH