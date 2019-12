Genoa, esonero per Thiago Motta: Diego Lopez il sostituto

Genoa, esonero per Thiago Motta

Genoa esonero Thiago Motta | L’Inter risponde alla Juventus raggiungendo i bianconeri in vetta alla classifica grazie al successo per 4-0 contro il Genoa. La sconfitta costa al tecnico dei rossoblu la panchina a Thiago Motta. Lo anticipa durante la cronaca il giornalista Fabio Caressa e lo conferma nel post gara anche il parterre degli ospiti di Sky Sport.

Notizie Genoa, Diego Lopez il nuovo tecnico

Diego Luis López Breijo, classe 1974, è un allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo difensore, attualmente alla guida del Peñarol. Possiede il passaporto spagnolo e, come si legge su wikipedia, durante la sua carriera fu soprannominato El Jefe. Approda in Italia come calciatore nel 2006, al Cagliari di Cellino, e vi resta fino al 2010 quando appende gli scarpini al chiodo. Inizia subito la carriera da allenatore con i Giovanissimi del Cagliari. Passa poi alla Primavera, vice allenatore nel 2013 e nel 2014 allenatore in capo. Nel 2014-2015 siede sulla panchina del Bologna. Poi dopo un periodo di stop nel 2017 è a Palermo dove rimane fino al momento in cui, nel 2018 approda al Penarol. Diego Lopez attualmente è sotto contratto con il club dell’Uruguay ma la chiamata di Preziosi sarà decisiva.