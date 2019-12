Conte dopo Inter-Genoa: “Noi responsabilizzati dalle difficoltà. Esposito? Futuro importante”

Conte dopo Inter-Genoa | Ha parlato nel post-partita di Inter-Genoa, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte. Ecco le sue parole.

“Non dovevamo mica aspettare oggi per capire che la squadra è cresciuta, le problematiche le abbiamo avuto anche oggi. Le difficoltà hanno responsabilizzato molto di più questo gruppo, coinvolgendo tutti i ragazzi all’Inter. Questo dimostra la grande professionalità di tutti, anche di quei giocatori di tutti. Se c’è una cosa su cui non dobbiamo mai smettere, è proprio la dedizione al lavoro. Io ringrazio i miei ragazzi per quello che mi stanno dando. Quando hai a disposizione ragazzi così, come allenatore, devi essere fiero e soddisfatto“.

“Letterina di Natale a Marotta? Non mi sentirei di scrivere alcuna lettera, in questo momento mancherei di rispetto ad un gruppo di ragazzi straordinario e che mi sta dando veramente tutto. Abbiamo avuto delle problematiche importanti, ma al tempo stesso, abbiamo avuto grande reazioni. Anche da Esposito, che ha solo 17 anni, abbiamo trovato delle ottime risposte. Continuiamo così, possiamo ancora stupire e fare qualcosa di bello. E’ il nostro obiettivo quest’anno”.

“Esposito? Partiamo dal presupposto che parliamo di un ragazzo che a inizio stagione era praticamente un bambino, oggi è un giocatore importante. Lo dicevo già da tempo, oggi c’è stata un’opportunità che ha saputo sfruttare. Avvenire importante davanti a sé, ha una famiglia alle spalle che lo segue e suo papà faceva l’allenatore. Assieme a loro, ci sarò anche io a tenerlo sul binario giusto”.