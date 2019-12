Calciomercato Sampdoria, Borini nel mirino: i dettagli

Calciomercato Sampdoria, Borini nel mirino

Calciomercato Sampdoria Borini | La Sampdoria è al lavoro per un attaccante da prendere sul mercato di gennaio. Lo rivela, con dovizia di particolari, il flusso delle news del portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it. La Sampdoria ha proposto all’Atalanta uno scambio di prestito tra Caprari e Barrow, ma l’operazione è ferma per la distanza relativa ai pagamenti degli stipendi dei due calciatori. Ed ecco allora che il direttore sportivo della Doria si è messo in moto su un nome nuovo, quello di Borini, in uscita dal Milan. C’è da vincere la concorrenza di Genoa e Torino.

Mercato Sampdoria, assalto all’attaccante

Fabio Borini, classe 1991, valore di mercato 5 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2020. Come recita wikipedia è stato indicato, in giovane età, come promessa del calcio internazionale. E’ dotato di notevoli proprietà balistiche può giocare sia nel ruolo di esterno offensivo che in quello di punta centrale. Nel Milan, nella stagione 2017-2018, con l’allenatore Vincenzo Montella, viene spesso impiegato come laterale destro in un centrocampo a 4. Con Gattuso è stato utilizzato anche come terzino. “Intanto lunedì – conclude sportmediaset – a Roma in tarda mattinata prevista l’assemblea dei soci del club ligure col possibile ingresso di un amministratore delegato nell’organigramma della Sampdoria”.