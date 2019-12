Calciomercato Roma, Schick riscattato dal Lipsia

Calciomercato Roma Schick | Il Lipsia supera 3-1 l’Augsburg chiudendo in testa la classifica di Bundesliga nell’ultimo match prima della pausa invernale. Il Lipsia si laurea campione di inverno, titolo che potrebbe condividere col Borussia Moenchengladbach che gioca in serata con l’Herta Berlino superando in rimonta la squadra ospite in gol all’8′ con Niederlechner, grazie alle reti di Laimer, 68′, del giocatore della Roma in prestito al Lipsia Schick all’80’, e Poulsen all’89’. Più indietro il Bayern Monaco, 2-0 al Wolfsburg, in ritardo di 4 punti dalla vetta. Nelle altre due sfide della 17esima giornata disputate, il Colonia batte 1-0 il Werder Brema, vittoria esterna per 1-0 del Leverkusen contro il Mainz.

Mercato Roma, i dettagli dell’accordo

E le belle prestazioni del calciatore di proprietà della Roma hanno convinto il club tedesco a muoversi per il riscatto. In Germania vorrebbero chiudere l’operazione a titolo definitivo già nel mercato di gennaio. Ma non sarà possibile. In base agli accordi stipulati nell’estate del 2017, in caso di futuro trasferimento del calciatore entro il 1 febbraio 2020, la Roma dovrà riconoscere alla Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro. In questa fase pertanto si chiuderà l’accordo che verrà però formalizzato alla chiusura del mercato invernale. E’ comunque tutto fatto.