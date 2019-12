Calciomercato Roma, Inter e Juve pronte a pagare la clausola di Pellegrini

Ieri Lorenzo Pellegrini è stato uno dei protagonisti della vittoria della Roma a Firenze: il suo contratto scadrà nel 2022, ma c’è una clausola rescissoria che rischia di trasformarlo in un’occasione di mercato. Inter e Juventus sono già sulle sue tracce…

Calcio mercato Roma, le big sul centrocampista

Il suo valore di mercato è attualmente molto maggiore rispetto ai 30 milioni che, secondo l’accordo firmato coi giallorossi, servono per liberarlo senza il placet del club capitolino. La dirigenza si è già resa conto chiaramente della stortura ed è già al lavoro per ottenere un rinnovo che possa adeguare le cifre ai valori messi in campo. Anche perché, come riferito dal portale goal.com, Inter e Juventus sono già sulle sue tracce. La sua polivalenza ne farebbe un ottimo innesto per il centrocampo di Antonio Conte così come per quello di Maurizio Sarri, martoriato dagli infortuni e comunque costretto, presto o tardi, ad uno svecchiamento.

Il momento di Lorenzo

Ieri è arrivato il primo gol stagionale per lui in Fiorentina-Roma, ma fino a questo momento ha servito comunque 6 assist in 11 presenze, rivelandosi fondamentale per la risalita della Roma fino alla zona Champions. Lo stesso Fonseca, al termine della gara, con un “non voglio parlare di questo”, ha liquidato tutte le domande sulla partenza del centrocampsita. Anche il mister teme per il suo pupillo.