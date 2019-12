Calciomercato Napoli: su Mertens il Bayern, Ghoulam piace in Ligue 1

Calciomercato Napoli: su Mertens mezza Bundes, Ghoulam piace in Ligue 1

Notizie Napoli: a gennaio possibili diversi addii. Come riportato da il Mattino, Dries Mertens potrebbe lasciare gli azzurri anche nel mercato di riparazione di gennaio.

Dieci milioni di euro, sarebbe questo prezzo fissato per l’estero.

Sul belga, in scadenza a giungo, non c’è solo il Borussia Dortmund. Dalla Germania infatti arriva un altro club che sembrerebbe essere pronto a strappare il belga al Napoli. Si tratta del Bayern Monaco.Non mancano estimatori anche in Premier, con l’Arsenal di Arteta che strizza l’occhio in casa Napoli. L’obiettivo di Mertens sembrerebbe quello di restare ancora in azzurro, ma c’è bisogno di trovare un accordo il prima possibile per il prolungamento del contratto che lo lega al Napoli fino a giungo.

Ultime Napoli: via anche Ghoulam

Intanto non convince nemmeno più Fouzi Ghoulam. Il ritorno in gruppo questa settimana potrebbe non cambiare le cose a Napoli, secondo quanto riferito da France Football il rapporto tra il Napoli e Ghoulam potrebbe presto concludersi. Infatti sul laterale mancino ci sarebbe l’interesse di diverse squadre di Ligue 1. Il calciatore, arrivato proprio dalla Francia, oggi piace al Lione ed al Marsiglia entrambe alla ricerca di un terzino sinistro.