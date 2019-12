Calciomercato Napoli, Milik tratta il rinnovo: c’è una frenata, i dettagli

Calciomercato Napoli: piccola frenata per il rinnovo di Milik

Calcio Mercato Napoli Milik | Tempo di mercato per il Napoli, che oltre a pensare a come rialzarsi in campionato, dovrà pensare a blindare i suoi gioielli. Su tutti c’è ansia per quanto riguarda il rinnovo di Milik, centravanti polacco che sta attraversando un fantastico momento di forma. Il giocatore azzurro è al momento una pedina fondamentale per Gattuso, e il Napoli starebbe accelerando per il rinnovo di contratto.

L’accordo sembrava praticamente raggiunto, ma nelle ultime ore è stata registrata una piccola frenata. Il club ha proposto al giocatore l’inserimento di una clausola rescissoria per l’estero di 100 milioni di euro ritenuta però troppo alta dagli agenti che vorrebbero sì inserirla, ma a costi molto più contenuti. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

News Napoli: problemi di rinnovo anche per un altro giocatore

Milik sta per rinnovare, ma prima andranno risolti dei piccoli dettagli sulla questione. Occhio alla situazione legata anche ad un altro polacco: Piotr Zielinski, anche lui vicino al prolungamento di contratto. Accordo quasi raggiunto, ma attenzione ad un ostacolo: pare che Ancelotti – nuovo allenatore dell’Everton – sia intenzionato a chiamarlo con se in Premier League. Per ora sono solo indiscrezioni, questo è quanto riportato dalla nostra redazione.