Calciomercato Napoli, l’agente di Jorginho: “Manca un regista, sul ritorno…”

Notizie Napoli | Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista del Chelsea Jorginho Frello, ha parlaot nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss:

“All’inizio credevo che il Napoli potesse lottare per lo Scudetto. Il campionato italiano è difficile e questo è il bello del calcio, ci sono sempre sorprese. Il Napoli ha comunque dei grandi giocatori, è un problema di testa. Ora i tifosi devono seguire la squadra a Reggio Emilia per supportarla. Gattuso è un buon allenatore. Il 4-3-3 è adatto a questa squadra. Manca un giocatore alla Jorginho a questo Napoli, un regista che sappia impostare. Un suo ritorno? Oggi vale 80 milioni di euro e non credo il Napoli voglia e possa acquistare un calciatore di questo valore”.

Mercato Napoli: colpo Torreira?

In effetti a questo Napoli sembra mancare tanto un regista, uno alla Jorginho. Per questo motivo gli azzurri si muoveranno a gennaio per mettere a disposizione di Gattuso un calciatore in grado di comandare il gioco in mezzo al campo. Il primo nome seguito dagl iazzurri è quello di Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal, piace a numerosi club in tutto il Mondo. Tuttavia la società inglese non lo lascerà partire in prestito come riportato da tmw. Per riportarlo in Italia servirà un’offerta ufficiale a gennaio, base d’asta 30 milioni.