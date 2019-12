Calciomercato Napoli, Gattuso: “Spero nel rinnovo di Mertens e Callejon “

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo facendo anche il punto sulle voci di mercato: fosse per lui, Mertens e Callejon dovrebbero restare….

Calcio mercato Napoli, le richieste di Gattuso

Per anni ha sognato di averlo al Milan, ed ora il mister non vuole privarsi dello spagnolo, così come ha capito che il bomber belga può ancora dare tanto al Napoli. Alla vigilia dell’ultimo impegno dell’anno ha parlato anche dei rumour di mercato intorno ai rinnovi: “Dopo la gara contro il Sassuolo incontrerò il ds e il presidente e parleremo di tutto. Ma dobbiamo fare poco, i giocatori forti ci sono spero che si firmeranno i rinnovi perchè in giro meglio di questi ce ne sono pochi“. La firma di Milik invece è un obiettivo più agevole per il club, ed oggi il polacco ha ricevuto anche l’endorsement del tecnico: “Mi piace, sa far giocare la squadra ma è anche presente in area di rigore. Ma abbiamo un reparto offensivo con tanti campioni“.

Sulla gara contro il Sassuolo

“Ho sentito parlare di ultima spiaggia. Ma nel calcio non esistono. Le prove contro Liverpool e Salisburgo non sono di anni fa, bisogna ritrovare fiducia. Giochiamo col 4-3-3, proveremo a palleggiare dal basso, ottenendo superiorità numerica quando cerchiamo gli attaccanti. Fabian? Può giocare davanti alla difesa. Ho bisogno di certezza in porta quindi gioca Meret, mentre Lozano non lo vedo come prima punta, meglio sull’esterno“.