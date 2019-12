Calciomercato Milan, Todibo incerto sul futuro: decide tra 15 giorni

Calciomercato Milan: a breve la decisione di Todibo

Calcio Mercato Milan Todibo | Il Milan continua ad essere uno dei club più attivi sul mercato, ed in particolare si concentra sull’acquisto di un difensore, anche e soprattutto per ovviare all’infortunio di Duarte, che starà fuori per qualche mese. Il primo della lista arrivi è Todibo, giovane centrale in forza al Barcellona. Il francese accetterebbe volentieri la destinazione Milano, ma dall’altra parte si sente tentato di continuare la sua avventura ai blaugrana, con un Valverde che vorrebbe trattenerlo nonostante lo scarso minutaggio.

La concorrenza per l’ex Tolosa è tanta e molto agguerrita, la sensazione è che a gennaio possa scatenarsi un’asta, partendo dalla base di 25 milioni di euro. Nella giornata di ieri si è parlato anche di Manchester United, vero e proprio ostacolo per i rossoneri, e soprattutto club più intenzionato a muovere i primi passi. Il giocatore è al momento indeciso, e stando a quanto riportato da L’Equipe, deciderà tra 15 giorni.

Todibo: scelta decisiva, il Milan spera

Il futuro di Todibo è più che mai incerto, e intanto il Milan continua a sperare. Il francese ha già dimostrato il suo talento, e sarebbe il grado di dare garanzie anche per il futuro. I rossoneri vogliono puntare forte sul giocatore blaugrana, e per farlo dovranno accelerare non poco. Per ora si aspetta, e si incrociano le dita.