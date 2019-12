Calciomercato Milan: Matic a gennaio, le ultime

Notizie Milan: Matic può arrivare a gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tencico Stefano Pioli ha fatto un’unica grande richiesta alla dirigenza del Milan che va oltre la decisione di Zlatan Ibrahimovic di accettare o meno la corte dei rossoneri. L’allenatore emiliano ha infatti chiesto un rinforzo a centrocampo.

L’allenatore chiede un uomo di esperienza in grado di dare i tempi alla squadra. Non un regista puro ma un calciatore con caratteristiche più da interditore che non da costruttore di gioco. Maldini e Boban sono al lavoro per accontentarlo e fra gli obiettivi è tornato in auge il nome di Nemanja Matic.

Ultime Milan: rinforzo low cost per Pioli

Il centrocampista del Manchester United, per questa ragione, sarebbe diventato l’obiettivo primario degli uomini mercato rossoneri data la sua particolare situazione contrattuale. Il serbo classe ’88 è in scadenza di contratto con il Manchester United.

Per questo il serbo ha chiesto la cessione anche perchè ha ormai rotto da tempo con il club tanto che qualche giorno fa ha disertato una cena di squadra per ritrovarsi al ristorante con Patrick Cutrone.

Inoltre i rapporti fra l’intermediario che ne cura gli interessi per l’Italia e la dirigenza rossonera sono ottimi. Per questo ci sono tutte le basi per intavolare una trattavia.