Calciomercato Milan: Ibrahimovic solo prima di Natale, Omeragic piace

Calciomercato Milan: Ibrahimovic solo prima di Natale, pronta l’alternativa

Notizie Milan: Ibrahimovic può arrivare, ma solo prima di Natale. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno lanciato una sorta di ultimatum.

Lo svedese è entrato nella fase cruciale della sua decisione e ciò che filtra da ambienti a lui vicini è che stia pensando di non esser più così decisivo come ci si aspetterebbe da lui. C’è qualcosa che non lo convince in pieno. Solo se riuscirà a togliersi questi dubbi dalla mente, allora potrà dare la risposta finale a Boban e Maldini. La pazienza, tuttavia, sta per terminare. Il motivo? Le alternative allo svedese possono allontanarsi. Dunque, nell’arco dei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro o la telefonata decisiva per capire se il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, Ibra tornerà o meno a Milanello. In alternativa a Zlatan c’è sempre Luka Jovic del Real Madrid, che è gestito da Fali Ramadani che è anche il procuratore di Ante Rebic, segnalato di ritorno all’Eintracht Francorte.

Ultime Milan: le altre soluzioni

Sulla lista dei rossoneri, in realtà, ci sono anche altri calciatori. Anche se resta dura arrivare al nuovo fenomeno europeo, ovvero Halaand del Salisburgo. Il Milan ci ha pensato. Su di lui ci sono le big europee, con il Manchester United che starebbe per compiere l’assalto decisivo. Nel mentre proseguono i contatti con il Barcellona per Jean-Claire Todibo. Maldini, inoltre, ha messo nel mirino Becir Omeragic, difensore classe 2002 dello Zurigo. Gli elvetici vogliono 9 milioni per liberarlo subito, ma il ragazzo – che va a scadenza nel 2021 – in estate potrebbe arrivare a Milanello per una cifra decisamente inferiore.