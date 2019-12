Calciomercato Juventus, Miranchuk verso lo United: bianconeri beffati

Calciomercato Juventus, Miranchuk si allontana: Manchester United alle porte

Calciomercato Juventus – Miranchuk | Sono stati avversari nel girone di Champions conclusosi un paio di settimane fa, la Juventus e Aleksey Miranchuk. Il calciatore della Lokomotiv Mosca ha disputato uno straordinario girone, trovando addirittura due gol tra andata e ritorno proprio contro i bianconeri. Destino che si sarebbe potuto incrociare nuovamente perché il calciatore classe ’95 ha fatto letteralmente impazzire la dirigenza bianconera e Sono stati avversari nel girone di Champions conclusosi un paio di settimane fa, la. Il calciatore dellaha disputato uno straordinario girone, trovando addirittura due gol tra andata e ritorno proprio contro i bianconeri. Destino che si sarebbe potuto incrociare nuovamente perché il calciatore classe ’95 ha fatto letteralmente impazzire la dirigenza bianconera e Fabio Paratici avrebbe fatto più di un pensiero per acquistarlo

I numeri realizzati fino ad ora dal trequartista di qualità della Lokomotiv, sono importanti: ben nove gol trovati in questa prima frazione di stagione in ventuno partite disputate. La Juve ne ha pagato le spese, rischiando di perdere entrambi i match, vinti poi in rimonta dopo la rete proprio del calciatore.

Notizie Juventus, il Manchester United beffa i bianconeri: Miranchuk verso la Premier

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttomercatoweb, non ci sarà l’Italia nel futuro di Miranchuk. Il talento classe ’95 della Lokomotiv Mosca sarebbe indirizzato verso il Manchester United. La Premier League per lui, con un trasferimento che dovrebbe toccare le cifre dei 40 milioni. Gli interessamenti in Italia provenivano non solo dalla Juventus, anche Milan e Lazio erano sulle tracce del calciatore. Ora il Manchester United è in pole, il trasferimento potrebbe completarsi già a gennaio.