Calciomercato Juventus, Mandzukic sceglie il Qatar: in arrivo il si

Calciomercato Juventus: il croato vicino al Qatar

Calcio Mercato Juventus Mandzukic | Gennaio sarà un mese fondamentale per la Juventus, sempre attenta al mercato e intenzionata a monetizzare il più possibile su qualche cessione. Nella lista partenti ci sono diversi giocatori, e uno di questi è sicuramente Mario Mandzukic. L’attaccante croato sta vivendo un periodo molto difficile in bianconero, ed è sempre più vicina la sua partenza.

Settimane di corteggiamento da parte di diverse concorrenti, e una svolta che potrebbe arrivare a breve. La decisione definitiva sulla destinazione arriverà a brevissimo, ma nelle ultime ore si sono registrati dei segnali molto importanti: Mandzukic sta per dire si al Qatar, a brevissimo arriverà la risposta definitiva. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mandzukic, addio vicino: il croato saluta con tristezza

Dei mesi non facili per Manduzkic, messo alla porta dopo anni straordinari in bianconero. Il gigante croato è stato pedina fondamentale per tanto tempo, e sotto la guida di Allegri era diventato un giocatore totale, fino a giocare addirittura nel ruolo di terzino in mezzo al campo. Mario saluterà con tristezza, e lo farà andando a chiudere la carriera probabilmente in Qatar. Le chance di restare in Europa sono poche, con un Borussia Dortmund e uno United che ci hanno provato, ma senza mai affondare il colpo.