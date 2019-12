Calciomercato Juventus, Emre Can a un passo dall’addio: futuro al Psg

Calciomercato Juventus – Emre Can | Resta ai margini delle scelte di Maurizio Sarri , il centrocampista tedesco, Emre Can . Nonostante qualche apparizione – in totale ne ha trovate sette in Serie A – sembra arrivata al capolinea la sua avventura alla Juventus . Stando a quanto rivelato dalla Bild, ci sarebbe il Paris Saint-Germain sul calciatore della Juve. Il rapporto tra lui e i bianconeri si sarebbe incrinato la scorsa estate quando, dopo essersi convinto di restare a Torino, si è visto escluso dalla lista della Champions League.

Il tecnico del, Thomas, è alla ricerca di un centrocampista che possa garantirgli fisico e quantità in mezzo al campo. E’ per questo che i transalpini andranno dritti sul tedesco, che sarebbe pronto ad una nuova esperienza. L’operazione non ha ancora preso il volo, il Psg però sarebbe pronto all’assalto proprio per gennaio.vuole assicurarsi un posto nella spedizione della Germania in vista del prossimo Europeo che si terrà proprio al termine della stagione. Allanon avrebbe tanto spazio, conche gliene ha dato veramente poco. Assieme a Mandzukic, resta in uscita dal club bianconero e in Francia troverebbe maggiore spazio, oltre alla possibilità di tornare a giocare in Champions League.