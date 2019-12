Calciomercato Inter, Vidal più lontano: Valverde lo schiera titolare

Calciomercato Inter: Valverde blinda Vidal

Calcio Mercato Inter Vidal | Antonio Conte ha un sogno: riavere Vidal con se all’Inter. Questo sogno però è difficilmente realizzabile, soprattutto per via di vari ostacoli. Il primo relativo al costo dell’operazione: tra ingaggio e offerta al Barcellona si avrebbe un investimento fin troppo alto per un 32enne. Ma non è tutto, si dovrà tener conto anche di quelle che sono le intenzioni del Barcellona, in particolare di Valverde.

Il tecnico blaugrana lo ha impiegato poco fin qui, ma nelle ultime gare gli sta dando molta più fiducia, quasi a voler mandare un segnale alle concorrenti. In questa giornata di campionato infatti, il cileno sarà schierato titolare nella sfida contro l’Alaves. L’Inter osserva, e ad oggi sembra sempre più difficile la trattativa. Questo quanto riportato da cm.it.

Notizie Inter: Vidal incerto sul suo futuro

L’Inter continua a sperare di poter ingaggiare Vidal a gennaio, ma le probabilità calano sempre di più ogni giorno che passa. Il cileno intanto riflette sul suo futuro, e ad oggi resta indeciso: o restare al Barcellona sperando di avere chance in più, o cambiare aria per un progetto diverso e sotto la guida del tecnico che lo ha fatto diventare grande. Una scelta ardua, e a cui per ora non c’è risposta. I nerazzurri sperano, intanto dal giocatori sono arrivati più volte dei segnali.