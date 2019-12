Calciomercato Inter, proposta di scambio Llorente-Politano

Potrebbe verificarsi un clamoroso avvicendamento in casa Inter e Napoli: i nerazzurri cercano una prima punta e hanno messo gli occhi su Llorente, mentre Politano è da sempre un pallino di Giuntoli.

Calcio mercato Inter, chiesto LLorente…

La notizia arriva da Sky Sport, l’idea è del duo Marotta–Ausilio. Dopo l’ennesima esclusione, appare ormai chiaro come Politano non faccia parte dei piani di Conte, che contro il Genoa gli ha preferito addirittura il classe 2002 Esposito. Proprio il Grifone si è mostrato interessato all’esterno ex Sassuolo, ma l’Inter è più propensa a portarlo al Napoli e quindi riuscire a strappare il bomber spagnolo agli azzurri, visto che con Gattuso potrebbe trovare meno spazio che in passato. Conte lo conosce già avendolo allenato alla Juventus e sa cosa potrebbe portare in termini di gioco aereo e presenza in area. Una scelta che deriva anche dalle contingenze del mercato: la Beneamata infatti sta incontrando più difficoltà del previsto nello sblocco della trattativa Giroud, nonostante il francese sia ai margini del progetto Chelsea.

…offrendo Politano al Napoli

Viceversa al Napoli farebbe comodo uno come Politano, già inseguito un paio di sessioni fa, assieme a Verdi, quando poi non arrivò nessuno dei due. Qualora divenisse realtà, si tratterebbe ovviamente dell’ennesima conferma dell’uscita di un esterno offensivo dalla rosa dei partenopei, se non addirittura di due cessioni con la vendita di Amin Younes.