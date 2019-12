Calciomercato Inter, Marotta: “Rosa corta, aspettiamo occasioni”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima della gara contro il Genoa soffermandosi anche su discorsi di mercato.

Calcio mercato Inter, Marotta a Sky

Pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Genoa, ma c’è spazio anche per guardare alla sessione di gennaio nello speech di Marotta. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Esposito? Non carichiamo di pressione, con orgoglio viene dal settore giovanile, è un fiore all’occhiello che vantiamo di avere, siamo in emergenza, speriamo possa assicurare qualità. Per il resto guardiamo a gennaio non come mercato di riparazione, ma per cogliere le poche occasioni che si presenteranno. Vogliamo crescere, abbiamo fatto 6 mesi ad alto livello, in modo straordinario, sappiamo che la rosa è ridotta, se ci sono opportunità le cogliamo, vogliamo essere competitivi“.