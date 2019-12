Calciomercato Inter: Kulusevski ha deciso, ecco dove giocherà

Calciomercato Inter: Kulusevski ha deciso, le ultime

Calciomercato Inter: Kulusevski ha deciso cosa vuole fare del suo futuro. Come riportato da Tuttosport, l’Inter ha un grande alleato nell’inseguimento a Dejan Kulusevski, il 19enne talento del Parma, in prestito dall’Atalanta.

Il giovane centrocampista offensivo svedese di origini macedoni, consapevole della sua futura cessione, avrebbe espresso un desiderio: restare in Italia. Chiaro il motivo. Kulusevski è arrivato nel nostro Paese ad appena 16 anni, scoperto dai talent-scout dell’Atalanta. Non è stato facile ambientarsi dopo aver lasciato Stoccolma, la città dove è nato e cresciuto. Ora però si trova bene in Serie A e non vorrebbe lasciare il campionato.

Questa volontà da parte del giocatore sarebbe stata già espressa nel corso dei primi sondaggi condotti da alcuni club esteri.

Ultime Inter: l’offerta di Marotta

Un fattore questo che da una mano all’Inter. Se prevarrà la volontà di Kulusevski di restare in Italia, l’Inter dovrà superare solo la concorrenza della Juventus. Un avversario ovviamente non arrendevole, ma comunque uno scenario migliore rispetto a un confronto internazionale con altre big europee. I nerazzurri hanno già messo sul piatto 35 milioni più bonus per acquistare il giocatore a giugno, al termine del suo prestito a Parma. Il club bergamasco, però, vorrebbe scatenare un’asta.