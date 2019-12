Calciomercato Atalanta, Gosens: “Futuro al Milan? Vi dico cosa penso”

Ultime mercato | Robin Gosens si gode la magia della sua Atalanta. L’esterno tedesco, autore di un campionato super con la maglia della Dea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport prima della gara contro il Milan di domani.Il laterale ha parlato anche di mercato e del suo futuro:

“La mia annata fin qui è stata ottima, sono totalmente soddisfatto. Non punto a segnare 8/9 gol, ma se arrivano tanto meglio… non mi vincolo a quello. Io al Milan? Sto bene a Bergamo, ormai è casa mia. Loro poi hanno preso Theo Hernandez, visto che giocatore? Io penso all’Atalanta, il mio unico sogno è di giocare un giorno in Bundesliga”.

Ultime Atalanta: Gosens spinge Arana alla cessione

Chi invece andrà via è quello che dovrebbe essere il sostituto di Gosens. Nella prima storica parte di stagione dell’Atalanta di Gasperini non c’è mai stato spazio per Guilherme Arana. Il laterale brasiliano arrivato in estate dal Siviglia ha infatti collezionato solo 4 presenze in maglia nerazzurra per un totale di 75 minuti. La sua avventura a Bergamo sembra essere arrivata alla fine.

Come riportato dalla rosea, ieri nell’incontro andato in scena a Zingonia tra l’entourage del 22enne e il direttore tecnico del club Giovanni Sartori, è stato raggiunto l’accordo per l’addio anticipato a gennaio.