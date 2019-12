Atalanta, Gasperini in conferenza: “Zapata? Ha bisogno di muoversi”

Notizie Atalanta: Gasperini in conferenza

Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Queste le sue parole:

“Come sta Ilicic? Ilicic è quasi recuperato, ha fatto una buona settimana e sarà disponibile per il match di domani, che sarà fondamentale. Il Milan ha una rosa di grande talento. Ora servono assolutamente punti, anche perchè nei prossimi giorni non abbiamo altri impegni in programma. Abbiamo attraversato un ottimo periodo, domenica contro il Bologna potevamo fare sicuramente meglio, e invece abbiamo perso.

Come stanno Gomez e Zapata? Gomez si sta allenando piuttosto bene, ha accusato una forte contusione e non abbiamo avuto modo di recuperarlo per la sfida contro il Bologna. Zapata sta recuperando, ha bisogno di muoversi per ritornare, ha iniziato a lavorare da poco tempo.

Bilancio su questo 2019? Resta un’annata straordinaria, ci sono stati ottimi risultati e tanti apprezzamenti al lavoro fatto fin qui. Siamo cresciuti molto a livello societario, l’obiettivo è di essere competitivi anche per la prossima stagione.

Muriel? Contro il Bologna ha fatto bene, ma penso che nella sfida di domenica scorsa un po tutti abbiamo avuto delle imprecisioni, soprattutto di realizzazione”.

Gasperini sui complimenti di Allegri

“Essere credibili e dare soddisfazione a chi ci osserva è un nostro obiettivo. Allegri punta forte sul risultato, ed è una filosofia che sposo anche io. Servono risultati, o si è meno belli”