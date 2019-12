Ultime Roma, Dzeko prima della Fiorentina: “Loro corrono tanto, serve aggressività”

Notizie AS Roma | Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato a RomaTV prima della gara di questa sera contro la Fiorentina:

Ultime Roma, parla Dzeko

“Vincere è importante sempre, poi è l’ultima partita prima della sosta. Non è facile, ma dobbiamo dare tutto e provare a vincerla. Non è facile, come non lo è stato mai qui”.

Che squadra ha visto anche con l’Inter?

“Ho visto la partita con i nerazzurri. Loro corrono tanto, sono aggressivi e giocano in casa. L’ultimo gol fatto contro l’Inter dà alla fiorentina una spinta in più. Pensiamo a noi, dobbiamo essere aggressivi e dare il 100% tutti. Noi giochiamo il nostro gioco e proveremo anche oggi”.