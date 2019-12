Ultime Inter, parla Lautaro

Ultime Inter Lautaro | “Eppure non ho giocato mica sempre in attacco: da bambino ero difensore. Quando ho capito che fare gol era la sua vita? L’ha capito il mio allenatore a Bahia Blanca, la mia città. Disse che ero troppo veloce per fare il centrale e mi spostò avanti. Avevo undici anni”. Inizia così l’intervista all’attaccante argentino Lautaro Martinez all’edizione oggi in edicola del quotidiano romano “La Repubblica”, in cui ‘il Toro’ si racconta. “In un certo senso, non ho mai smesso di ragionare da difensore. Mi viene naturale aggredire ogni pallone, quando giocano gli avversari. È sempre stato il mio modo di stare in campo. Com’è nato il soprannome Toro? Al Racing, a 17 anni. Ero forte e bruto. Mi scontravo con tutto e tutti. Lo inventò Santiago Reyes, mio compagno di squadra e di pensione. Santiago gioca ancora? No, come molti ragazzi a un certo punto ha smesso”. Lautaro invece ce l’ha fatta. “Merito dei miei genitori. Mio padre ha giocato a calcio da giovane e ha trasmesso la sua passione a me e ai miei fratelli. Soldi non ce n’erano, ma un piatto in tavola e un pallone non ci sono mai mancati. Per un periodo dormivamo tutti in una stanza, noi tre figli, mamma e papà. Ma il fútbol era sacro, agli allenamenti andavamo in bicicletta, in bus, spesso a piedi”.

Notizie Inter, l’intesa con Lukaku

Infanzia “Chi è il mio modello nella vita? Mio padre. Mi ha insegnato che la vita può essere difficile, ma va vissuta. Faceva l’infermiere in una casa di riposo. Usciva la mattina alle sei e tornava alle dieci di sera, mentre mamma stava a casa con noi”.

Lukaku L’infanzia di Lautaro ricorda quella di Lukaku, suo compagno d’attacco. “Aver vissuto esperienze dure ti rafforza. Ti aiuta a tenere i piedi per terra e a lavorare con umiltà. In questo siamo simili. Romelu ha solo 26 anni ma ha una grande esperienza di vita e di calcio. Ha segnato molti gol in grandi squadre e conserva un cuore nobile. In campo, il segreto è aiutarsi”.

Messi L’attaccante dell’Inter ha parlato anche del suo rapporto con Messi. “Per noi argentini Leo è importante come lo è stato Maradona. È una cosa che va oltre il calcio. È il migliore al mondo, giocare con lui in nazionale è un privilegio. È generoso, mi indica i movimenti, mi insegna a trovare spazi che apparentemente non esistono”.

Conte Sul suo futuro all’Inter poi ha detto: “Qui sono felice, è casa mia. Conte mi aiuta a migliorare. Mi ha concesso i minuti di cui un giocatore ha bisogno. Si fida di me e io mi sento sicuro”.