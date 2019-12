Arsenal, Arteta è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Ultime Arsenal: Arteta nuovo tecnico

Ultime Arsenal Arteta | Una stagione davvero molto complicata per l’Arsenal, che sta continuano a trovare tantissime difficoltà in campionato. L’impatto di Emery sulla panchina Gunners è stato quasi disastroso, e dopo l’esonero è arrivata la delega a Ljunberg. Situazione però durata ben poco, perchè nella giornata di oggi è arrivata la firma di quello che sarà il nuovo tecnico: Mikel Arteta, ex giocatore proprio dell’Arsenal e secondo di Guardiola al Manchester City.

L’allenatore spagnolo si legherà al club con un contratto di tre anni e mezzo. Dopo tantissime voci di mercato, ecco che è arrivata finalmente l’ufficialità, con i tifosi che sono ben contenti di riabbracciare quello che è stato un giocatore fondamentale nell’era di Wenger.

Arteta: il dolce ritorno all’Arsenal

Sembra una storia romantica quella tra Arteta e l’Arsenal, tanto uniti in passato e più che mai uniti adesso, in questo momento di estrema difficoltà per la squadra londinese. Lo spagnolo ha giocato per 5 anni con la maglia Gunners, ricoprendo un ruolo fondamentale per lo scacchiere di Wenger, fino a diventare capitano. Un totale di 150 partite, 16 gol, 2 coppe d’Inghilterra e 2 Community Shield. Poi la carriera da allenatore, che lo ha visto diventare il secondo di Guardiola, e di fatto fare una gavetta al fianco di uno dei migliori tecnici al mondo. Una nuova avventura adesso, nel club che lo ha reso grande.