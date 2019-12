Supercoppa Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Sarri con il tridente

Supercoppa Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Supercoppa Juventus-Lazio probabili formazioni | Tridente si, tridente no. In casa Juventus non si parla d’altro all’indomani dello spettacolo offerto dal trio Dybala-Higuain-Ronaldo contro l’Udinese e bissato a metà settimana con la Sampdoria. I primi veri esperimenti di Maurizio Sarri di schierare insieme dall’inizio i suoi tre fuoriclasse offensivi hanno dato buoni frutti anche in ottica futura. I numeri d’altronde non mentono: 178′ in 6 partite fra campionato e Champions, insieme Ronaldo, Dybala e Higuain hanno segnato 7 gol. Ma non solo, con i ‘tre tenori’ in campo nessun gol subito dalla Juve. Perché va da se: quando in campo hai giocatori di quel livello la preoccupazione maggiore è per gli avversari che sono costretti a difendersi. Nel frattempo è iniziata la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Lazio per la Supercoppa Italiana in programma domenica 22. La Lazio è già in Arabia prontissima a giocarsi fino in fondo le chance di vittoria. La Juventus partirà solo oggi. Il conto alla rovescia è partito.

Le scelte di Sarri e Inzaghi

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi