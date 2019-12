Oroscopo di domani 21 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo sabato

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata sicuramente positiva per te, ti senti pieno di energia e potresti risolvere qualche questione in sospeso con qualcuno. Possibili novità anche in amore, ma attenzione a dosare le parole, potrebbero creare dei conflitti.

Toro. Un periodo un po altalenante per te. Domani la giornata inizierà bene, ma nel pomeriggio potrebbero esserci delle complicazioni, specie per quanto riguarda l’amore. Fai fatica ad esprimere i tuoi sentimenti, questo crea dei dissapori.

Gemelli. Hai vissuto delle settimane difficoltose in amore, ci sono state tante discussioni. Ora finalmente ci sono tanti miglioramenti, e i sentimenti cominciano a tornare una delle tue priorità.

Cancro. Netti miglioramenti per quanto riguarda il lavoro: i tuoi progetti prendono vita, e ti senti appagato e valorizzato anche dai tuoi colleghi. Attenzione però alle finanze, in questo periodo le spese sono molte, dosa bene.

Leone. Giornata sottotono per te, sei un po nervoso e stressato. Cerca di rilassarti e di goderti le feste, non farti appesantire troppo.

Vergine. Ancora attenzione alle finanze, qualcosa non va, le spese sono troppe e alcune insostenibili. Cercate di non esagerare, le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Troppa tensione, rilassati. Rischi di allontanare le persone che ti fanno del bene, quando non dovresti. Cura i tuoi migliori rapporti, questo sarà un momento per te dove potrai voltare pagina su alcune cose. Non ti abbattere.

Scorpione. Non è un buon momento per te: ci sono delle questioni da risolvere in amore, mentre sul lavoro non riesci ancora a farti valere come vorresti. Cerca di allontanarti da eventuali discussioni.

Sagittario. Buon momento per te, vedi netti miglioramenti rispetto a qualche settimana fa. Ora la situazione è più rosea, e chissà se in amore non possano esserci delle svolte inaspettatamente belle.

Capricorno. E’ un giorno in cui dovrai pensare prima di agire. E’ un periodo caotico per te, ma non agire d’impulso, rifletti e poi vieni fuori da questa situazione. C’è il rischio di esplodere all’improvviso, per questo cerca di scaricare le tue tensioni in qualcosa.

Acquario. Stai pensando troppo ad una situazione sentimentale che da un po’ di tempo non è più la stessa. E’ arrivato il tempo di risolvere i dubbi e le contraddizioni. Cerca però di non essere ruvido e soprattutto non fasciarti la testa prima di averla rotta.

Pesci. Giorni intensi, il periodo natalizio ti farà uscire di tasca qualche banconota di troppo. In questi giorni incontrerai persone piacevoli e questo accadrà soprattutto alle persone che sono rimaste scottate dalle ultime esperienze.