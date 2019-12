Notizie Napoli: Un giocatore chiamato dall’Everton

Zielinski potrebbe essere prelevato dall’Everton durante il mercato invernale, per rinforzare la rosa al mr di Reggiolo, Ancellotti, che avrebbe chiesto di alla propria nuova dirigenza di trattare con la dirigenza napoletana per poter soffiare il calciatore, in fase di scadenza di contratto, come riporta Liverpool Echo.

Notizie Napoli: Zielinski tratta per il rinnovo

Il centrocampista polacco, ex Udinese ed Empoli, sta trattando con la società del Napoli per rimanere solo se la situazione economica sarà soddisfatta; per cui, ci sono speranze che possa trasferirsi immediatamente o a fine contratto a corte di Ancelotti. Il calciatore sembra propenso a continuare a lottare per la maglia azzurra ma le distrazioni possono giocare brutti scherzi, che vengono sconfessati perché sembra affascinato dal neo tecnico, altro fattore per restare.

News Napoli: L’Everton vuole prelevare il polacco

L‘Everton, su suggerimento del tecnico ex Napoli, prova a pescare nella rossa di Gattuso andando così ad indebolire eventualmente la sua rosa; indi, un’ entrata eventuale al momento della cessione arriverà.

Si attendono sviluppi del rinnovo del contratto previsto fino al 2024, sembra vicina l’intesa, ma finchè non si metterà nero su bianco il Napoli ed i suoi tifosi non dormiranno notti tranquille, data la concorrenza che crea pressioni e destabilizza il morale del calciatore avanzando offerte importanti; il Napoli dovrà fare altrettanto, rischierebbe di perdere un giocatore importante.