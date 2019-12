Buone nuove per Maurizio Sarri, che recupera quasi tutta la squadra in vista della finale di Supercoppa italiana contro la Lazio.

Juve, i convocati di Sarri per la finale

Domenica prossima si affronteranno bianconeri e biancocelesti per l’ultimo impegno ufficiale dell’anno: in Arabia Saudita andrà in scena la finale tra i vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia. Oggi il club piemotnese, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato l’elenco dei giocatori bianconeri che affronteranno la trasferta: recuperano completamente Szczesny e Alex Sandro, vedremo se saranno anche regolarmente in campo. Out Khedira, ancora alle prese con i postumi dell’operazione, mentre dà morale la presenza di Chiellini, che seguirà i compagni nonostante non potrà scendere in campo a causa del suo infortunio: dopo oltre 3 mesi di distanza, il difensore torna tra i convocati del mister.

L’elenco dei convocati

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon